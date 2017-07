Orçamento Participativo de Albergaria-a-Velha com 120 mil euros para seis projetos 24 jul 2017, 23:47 Os seis projetos mais votados do Orçamento Participativo (OP) de Albergaria-A-Velha em 2017 incluem mais três do que na primeira edição (2015/2016).



O programa inclui um reforço de dotação 20 mil euros, num total de 120 mil euros.



O valor inferior de cada um dos projetose permite abranger mais iniciativas apresentadas pelos munícipes.



Segundo a edilidade local, durante o mês de junho foram disponibilizados na plaforma do OP os 20 projetos para votação que abrangeram todo o território concelhio.



“EsterelizAnimal”, uma iniciativa que visa esterilizar cerca de 100 gatos e cães que se encontram abandonados, contribuindo para o controlo do número de animais na rua, foi o mais votado.



Os outros projetos englobam a valorização turística e educativa da Pateira de Frossos, a criação de uma rede de transportes urbanos no Concelho (ALBUS), o desenvolvimento de laboratórios de aprendizagem móveis para as crianças do Pré-escolar e do 1.º Ciclo, a criação de um circuito de manutenção na Zona Industrial de Albergaria-a-Velha e a disponibilização de uma parede de Arte Urbana.



Quatro dos projetos selecionados são transversais a todo o Concelho, havendo um que contempla a freguesia de São de Loure e Frossos (valorização turística e educativa da Pateira de Frossos) e o outro a freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior (circuito de manutenção na Zona Industrial). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

