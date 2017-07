Um movimento independente deverá formalizar, dentro de dias, a candidatura aos orgãos da freguesia de Aradas.



A confirmar-se será o único a concorrer naquelas condições no município, depois das candidaturas apresentadas há quatro anos pelo movimento Juntos por Aveiro aos orgãos autárquicos e freguesias.



António Mário Neto, que integrou a lista independente ´Juntos por Aradas´ em 2013, deve aparecer como candidato à presidência da Junta, cargo que já desempenhou pela coligação PSD-CDS no mandato 2005 a 2009.



"Sentimos boa vontade para formar a lista, mas existe alguma burocracia a tratar no caso das candidaturas independentes", referiu o empresário.



A lista irá integrar elementos assumidamente "sociais democratas", embora não alinhados com o atual panorama político ao nível da freguesia ou estão desiludidos com os partidos à direita (PSD e CDS). "Houve uma tentativa de aproximação da Aliança com Aveiro à nossa candidatura, mas não resultou". explicou António Mário.



"A facilidade em obter as assinaturas necessárias gerou entusiamo entre os nossos apoiantes e algum incómodo em outras candidaturas. Já temos pessoas mais do que suficientes para formar a lista. Agora veremos como corre até entregar em tribunal", referiu um dos principais promotores do movimento.



Durante a primeira semana de agosto ficará tudo decidido, já que termina o prazo legal.



Atualmente a Junta de Freguesia de Aradas é liderada por David Paiva Martins, pela coligação PSD-CDS, que não se recandidata. Catarina Barreto é a nova aposta da Aliança com Aveiro.



À esquerda, Anabela Almeida Saraiva concorre pelo PS e Patrícia Venâncio pelo BE.