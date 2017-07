A Câmara Municipal de Aveiro "discrimina a única associação de dadores de sangue existente no Concelho de Aveiro, que já vai a caminho dos 11 anos de existência."



O presidente da Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro (ADASCA) assume, desta forma, o desconforto com os apoios municipais atribuidos recentemente pela edilidade.



Joaquim carlos está indignado com o facto de não ter sido informado "em pé de igualdade com as restantes associações para apresentar uma candidatura a apoio financeiro", atribuindo responsabilidade ao presidente da Câmara.



A ADASCA pede aos seus 4000 dadores que sejam "consequentes nas próximas eleições.".



Segundo a associação, a 9 de novembro de 2016 foi enviado um ofício às associações do Concelho de Aveiro para fazer o Registo Municipal das Associações (RMA), tendo 144 associações apresentado requerimento nesse sentido.



A 20 de janeiro de 2017 as associações foram informadas do período para apresentação de candidaturas a apoio municipal.



A ADASCA garante que "não recebeu qualquer informação relativa a este processo", desconhecendo a razão.