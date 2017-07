Alvarenga e Palhaça com fogos florestais ativos 24 jul 2017, 17:41 A tarde está a ser de muito trabalho para bombeiros do distrito de Aveiro. Estavam ativos fogos em Alvarenga (Arouca), Fornos (Castelo de Paiva) e Palhaça (Oliveira do Bairro). O incêndio florestal na Bairrada era o que mobilizava mais meios, com quase uma centena de efetivos e 26 veículos. A norte, em Alvarenga, estavam no terreno cerca de 80 soldados da paz com 21 viaturas. Meios aéreos apoiaram o combate dos fogos na medida da disponibilidade dos mesmos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)