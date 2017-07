Seis membros de gang que fez assaltos à mão armada condenenados a prisão, um dos quais a 16 anos e meio 24 jul 2017, 17:28 O julgamento de um grupo que esteve envolvido em roubos, furtos e uma tentativa de homicídio, entre outros crimes, terminou hoje no Tribunal de Aveiro com a condenação de seis dos 14 arguidos em penas de cadeia efetivas que variam entre os 16 anos e meio e cinco anos e nove meses. Quatro arguidos foram condenados em penas suspensas e outros quatro absolvidos. O acórdão absolveu os arguidos que estavam acusados de associação criminosa. A pena mais pesada (16 anos e meio em cúmulo jurídico) recaiu num indivíduo por 26 crimes (104 anos), tendo sido absolvido de outros 12. "Os factos são muito graves e envolvem muitas situações", notou no final o juiz presidente. O grupo estava acusado de levar a cabo em 2015 duas dezenas de assaltos à mão armada a bancos, farmácias, ourivesarias, estabelecimentos comerciais e residências nas zonas de Braga e Aveiro. Não foi provado o envolvimento de alguns dos arguidos nos casos que lhes estavam imputados, nomeadamente a duas agências bancárias (Aveiro e Estarreja) e outros tantos postos dos CTT e farmácias. No final da produção da prova, o Ministério Público (MP) introduziu alterações na acusação, que acrescentaram mais uma dezena de crimes, em co-autoria, a 11 arguidos. Partes dos quais, deverão ser julgados pelos factos em causa em processo autónomo. A Procuradora, deu como provada a existência de uma associação criminosa, que atuava na prospeção de vítimas e angariação de operacionais. Três indivíduos estariam no topo da hierarquia, dando ordens e instruções. Sinalizavam os alvos e também cometiam roubos. Segundo a acusação, dez homens e uma mulher colaboraram nos assaltos, recebendo contrapartidas. Os 14 acusados, alguns familiares, responderam por 109 crimes, sendo 14 de associação criminosa, três de homicídio tentado, 69 de roubo (oito tentados), nove de furto qualificado, três de incêndio, oito de falsificação de documento e três posse arma proibida. O grupo esteve ativo entre Janeiro e junho de 2015. Um dos casos mais violentos, a 31 de maio, diz respeito ao assalto ocorrido no restaurante Sushiana, no Porto, sob ameaça de armas de fogo. Os ladrões deixaram o local com 2 mil euros, carteiras, telemóveis e relógios de clientes. Mas não foi provado que tivesse sido os arguidos. Uma mulher, funcionária do restaurante, também foi absolida. A 19 de fevereiro, além de assaltos a uma agência bancária do BCP em Aveiro e a uma ourivesaria em Ovar, tentaram, presumivelmente, roubar o balcão do Banif em Estarreja. O último assalto terá sido a 26 de junho, no BCP em Custóias , de onde foram roubados 4 mil Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)