Aveiro: Jardim do Rossio com atividades durante o verão 24 jul 2017, 15:47 De 28 de julho a 27 de agosto terá lugar Artes & Ofícios de Aveiro Artesanato ao Vivo, edição Verão no Rossio, com o período de exposição e venda das 10:00 às 20:00. Numa ação organizada pela A Barrica Associação de Artesãos da Região de Aveiro com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, a Feira de Artesanato é uma mostra e venda de produtos artesanais tradicionais que irá reunir cerca de 45 artesãos. Diariamente dois deles apresentam trabalho ao vivo. No próximo dia 29 de julho, sábado, vai realizar-se a Romaria à Moda Antiga no Rossio das 15:00 às 18:00. Organizada pelo Grupo Folclórico da Casa de Povo de Cacia com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, a Romaria à Moda Antiga é uma manifestação cultural, de património material e imaterial, que nos remete para as ancestrais peregrinações religiosas efetuadas por grupos de pessoas a uma igreja ou a um local considerado santo, com o intuito de pagarem promessas, agradecer ou pedir graças, ou simplesmente por devoção, podendo ser feita a pé ou em veículos. De 27 a 29 de julho, a Fundação INATEL promove com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, no Rossio, um programa cultural que visa divulgar diversas práticas culturais tradicionais. Do Teatro à dança, da música à etnografia, o Popular-Inatel na Rua 2017, será no decurso destes três dias, um espaço público de encontro entre a Modernidade e a Tradição. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

