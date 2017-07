Sete condenações a penas de cadeia efetivas em mega processo de tráfico de droga 24 jul 2017, 15:13 Sete dos 27 arguidos de um mega processo julgado em Aveiro por tráfico de droga receberam hoje penas efetivas, que variam entre os quatro e os sete anos e meio. 18 arguidos ficaram com penas de cadeia suspensas e dois foram condenados a pagar multas. A juiza presidente, em jeito de comentário final, desvalorizou a tese das defesas, que pretendiam "minimizar" o tráfico atendendo a que a droga era canábis. Mesmo sem quer fazer da mesma "um bicho papão", considerou que o consumo teve "grande influência" na vida, nomeadamente dos arguidos mais novos, "colocando de parte qualquer projeto de vida" muito cedo. Já as penas suspensas, são eventualmente, lembrou a juiza presidente, a derradeira oportunidade para quem beneficiou das mesmas. O tribunal absolveu um grupo de arguidos que estava acusado de associação criminosa. Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) já tinha deixado cair a acusação. Os 27 arguidos, incluindo três do sexo feminino, foram acusados no âmbito de um inquérito que remonta a 2015. A GNR desmantelou o grupo durante uma operação de combate a tráfico de droga no Norte da região de Aveiro finalizada a 15 de setembro daquele ano. Na altura, seis arguidos ficaram em prisão preventiva, todos do sexo masculino. Segundo a acusação, era o casal residente na área de Ovar ligado à gestão de dois estabelecimentos (cafés) que liderava o tráfico, com a ajuda próxima de três outros arguidos, um deles muito influente enquanto fornecedor. Nenhum deles estavam, até então, referenciados. Aliás, apenas quatro arguidos têm antecedentes criminais. Um dos cabecilhas do grupo chegou a adquirir cerca de dez quilos de canábis por semana para distribuir e vender ao maior número de pessoas na zona norte do distrito de Aveiro e áreas limítrofes. A droga seria entregue à consignação aos outros elementos do grupo, que efetuavam a sua revenda a terceiros, a troco de uma percentagem por cada venda. Aquando das detenções, a GNR fez buscas em várias localidades de Aveiro Norte e Grande Porto. Além de 3292 doses individuais de haxixe (3,3 quilos) , 554 doses individuais de cocaína, foram apreendidos 70 mil euros, viaturas e telemóveis, bem como um revólver. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

