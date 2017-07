A Câmara de Anadia está a proceder à limpeza e arranjo de caminhos florestais nas freguesias de Vila Nova de Monsarros, Moita, e Avelãs de Cima, e também de caminhos rurais, em Amoreira da Gândara, S. Lourenço do Bairro, entre outros lugares, numa extensão total de 75 km.



A intervenção tem custo que ronda os 300 mil euros, informa uma nota de imprensa.



Na freguesia de Vila Nova de Monsarros, a intervenção está a ser feita no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural PDR 2020, na sequência do incêndio que assolou aquela freguesia em agosto de 2016.



Os trabalhos são realizados a dois níveis: por um lado, tratamento de linhas de água para desobstrução das mesmas, e, por outro, o tratamento de caminhos para repor os pavimentos e corrigir taludes, as drenagens e os escoamentos de águas em valetas.



"Para além dos caminhos florestais, a Câmara Municipal de Anadia está também preocupada com o estado em que se encontram os caminhos rurais existentes no concelho."