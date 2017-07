Mapa interativo e inteligente vai ajudar a orientar a comunidade académica, novos alunos e visitantes da instituição de ensino superior aveirense.



A aplicação desenvolvida por três estudantes finalistas da licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação (NTC) chama-se “Spire UA” e ainda não está disponível para utilização, mas já venceu a “Student Competition SLERD 2017@UA”.



“Spire UA” é um projeto da autoria de Eduardo Santos, Stephanie Garcia e Maria João Cunha que consiste numa aplicação Android para ajudar a encontrar, de forma eficaz, rápida e fácil, os diferentes edifícios do campus, (departamentos, serviços académicos, biblioteca, pavilhão polidesportivo, etc.), vários serviços (farmácia, centro de cópias, correios, centro de saúde, etc.), e ainda para receber notificações sobre eventos que estejam a decorrer no campus.



“Podemos considerar a Spire UA como um mapa interativo e inteligente da Universidade de Aveiro, pois integra na sua página principal o mapa do campus de Santiago com os nomes e números dos edifícios da UA, tal como o mapa oficial”, resumem os estudantes, concretizando: “na página principal, ao carregar quer no nome do departamento, quer no marcador com o seu respetivo número, os utilizadores têm acesso à melhor opção para até ele se deslocarem e a informações práticas sobre esse departamento, como o seu horário de funcionamento e dos seus serviços, página net oficial e contactos de telefone e email”.



Os três estudantes responsáveis por este projeto não têm dúvidas sobre a sua grande mais-valia para novos alunos e não só: “a aplicação integra o roteiro Bem-vindo à UA, que ajudará os novos estudantes a saber qual o departamento onde vão ter aulas e a encontrar os serviços que necessitem (farmácia, reitoria, cantina, bares, residências, centro de saúde, etc.”.

