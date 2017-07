O Arouca está apurado para a segunda fase da Taça da Liga depois de vencer a Académica, no desempate por pontapés da marca da grande penalidade (4-2), isto depois do 0-0 no final dos 90 minutos regulamentares.



Na próxima fase da competição o Arouca vai defrontar o Paços de Ferreira.



A Oliveirense, de regresso aos campeonatos profissionais, garantiu este domingo a presença na segunda fase, ao vencer fora o Penafiel por 1-0, num jogo em que a eficácia fez a diferença.



O único golo do encontro foi apontado por João Amorim, aos 32 minutos, com um remate na área após jogada individual, num lance em que fez passar a bola entre as pernas de João Paulo antes de bater Ivo Gonçalves.