O PS é o primeiro partido a divulgar as listas candidatas à Câmara e Asssembleia Municipal em Aveiro.



Os nomes foram aprovados durante o fim-de-semana pela concelhia socialista.



Manuel Oliveira de Sousa, professor do ensino secundário, 50 anos, candidato à presidência da Câmara, apresenta como número dois João Sousa, 62 anos, atual vereador e professor universitário especialista em assuntos financeiros.



A equipa "Todos somos Aveiro" inclui nos três lugares seguintes candidatos independentes: em terceiro surge Joana Valente, 38 anos, investigadora da área do ambiente na Universidade de Aveiro, no quarto lugar aparece Anabela Narciso, 53 anos, docente da Universidade de Coimbra especialista em urbanismo, transportes e vias de comunicação, também com atividade cultural (teatro), e em quinto Rui Diniz, 52 anos professor da área do desporto com experiência no associativismo.



Para a Assembleia Municipal, o PS repete diversos deputados atuais e faz regressar algumas figuras do partido que estiveram durante o atual mandato afastadas, nomeadamente Raul Martins e Pedro Pires da Rosa.



Filipe Neto Brandão lidera a lista para o orgão fiscalizador, logo seguido de Francisco Picado, Ana Seiça Neves, Raul Martins, Nuno Marques Pereira, Marília Martins, Pedro Pires da Rosa, Fernando Nogueira, Sara Tavares, Simões Oliveira, Jorge Gonçalves, entre outros [consultar nas galerias relacionadas a nota de imprensa com listas completas].

"A liderança concelhia entende que são justificados dois destaques" no processo interno de indicação de candidatos: por um lado, "a unidade dos militantes do PS em torno do objetivo de ganhar as eleições autárquicas em Aveiro, reforçada com a participação de três deputados de Aveiro na Assembleia da República"; e, por outro, "não menos importante, bem pelo contrário, a abertura a simpatizantes, bem como a cidadãos de outras correntes de opinião políticas e mesmo sensibilidades partidárias".



Os socialistas aveirenses garantem ainda que continuam "a abertura do partido aos cidadãos, como é evidente nas listas para as freguesias, para Câmara e Assembleia Municipal".

Na lista para o executivo camarário, acreditam que "os perfis dos candidatos são adequados às mais diversas tarefas a desempenhar, desde a educação, à ação social, passando pelas finanças ou investimento, sem descurar o ambiente, a mobilidade e sustentabilidade, os transportes, cultura, turismo, desporto e mesmo novas tecnologias".