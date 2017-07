Aveiro: Governo recorre a política de comunicação que é "embuste do princípio ao fim", denuncia Passos Coelho (PSD) 22 jul 2017, 17:04 O Governo e o PS estão a usar "política de comunicação" para iludir as pessoas. O presidente do PSD aproveitou a abertura da convenção autárquica distrital de Aveiro, este sábado à tarde, para denunciar o que chamou "de embuste do princípio ao fim" (c/áudio).



Apontou quatro casos de tentativas de "sacudir a água do capote": a descentralização, a resolução do Banif, as falhas do SIRESP e o caso recente PT / Altice.



Para Pedro Passos Coelho o Governo não mostra capacidade de levar por diante reformas e já só vive de "algumas boas notícias da Economia" [ouvir reportagem nas galerias relacionadas].



Em Aveiro, o líder social democrata reafirmou que a meta autárquica passa por "amplicar o resultado e ganhar as eleições". Antes de intervir, ouviu apoios para continuar à frente do partido. António Topa, deputado e presidente da assembleia distrial, afastou mudanças da direção. "Temos presidente por muito tempo".



Já Ribau Esteves deixou críticas a quem anda a destabilizar o partido em época eleitoral a pensar na liderança. "Lanço um apelo a quem ainda não percebeu que há uma eleição dentro de dois meses, que anda distraído com coisas importantes mas não são chamadas para este tempo, que exige, nomeadamente a quem não teve disponibilidade para o combate, ajuda e estar ao lado dos candidatos. Depois de 2 de outubro, façam o que quiserem", afirmou o edil de Aveiro.

