A Polis Litoral - Ria de Aveiro inaugura este sábado o Cais do Puchadouro, em Ovar, e consigna três novas empreitadas: 3ª Fase do Reforço do Cordão Dunar entre Ílhavo e Mira, Desassoreamento da Barrinha de Mira e Reordenamento e Valorização do Cais da Tijosa e Cais do Torrão (Ovar).

A intervenção no Cais do Puchadouro, inaugurada hoje, melhorou as condições de funcionamento do cais através da reabilitação dos pavimentos e parte dos muros, nomeadamente: alteamento da cota de coroamento do muro de proteção, por forma a subir a cota das áreas de acostagem, reperfilamento da via de acesso e alteamento da cota de pavimento da área envolvente e instalação de equipamentos de iluminação pública para segurança dos utilizadores. Esta obra teve um custo de cerca de 92 mil euros, financiados pelo PROMAR (75%) e por capital social da sociedade (25%).

A Empreitada da 3.ª fase da Proteção e Recuperação do Sistema Dunar, através do Reforço do Cordão Dunar entre Ílhavo e Mira inclui ações de reforço do cordão dunar, através da recarga artificial com sedimentos a disponibilizar pela Administração do Porto de Aveiro, recuperação e renaturalização do sistema dunar, com utilização de soluções específicas, tais como recuperação dunar, plantação de espécies florísticas autóctones e instalação de paliçadas, e estabilização do pé de talude do cordão dunar com recurso a enrocamento, na continuidade da defesa aderente existente no início dos esporões a sul da praia da Vagueira e a Sul da praia do Labrego.

Esta obra contribuirá assim de forma direta para a proteção do litoral e das populações face aos riscos de erosão costeira, nomeadamente reduzindo o risco de cheias e galgamentos e reposição do equilíbrio na dinâmica sedimentar ao longo da costa.

Esta obra foi adjudicada, por cerca de 2,423 milhões de euros, à empresa Oliveiras, S.A, será financiada pelo POSEUR (85%) e por capital social da Sociedade (Estado) (15%). O prazo de execução é de 270 dias.

A Empreitada de Desassoreamento da Barrinha de Mira com Transposição de Sedimentos para o Litoral compreenderá a remoção de uma camada de 0,30m de espessura do seu fundo, a qual corresponderá a um volume de cerca de 96 mil m3 de sedimentos, numa área total de cerca de 330 mil m2.

Esta obra pretende promover o desassoreamento da barrinha de Mira e a posterior deposição dos dragados no mar, de forma a transportar os sedimentos para o litoral, repondo assim o equilíbrio da dinâmica sedimentar e promovendo o reforço do areal da praia de Mira, contribuindo de forma direta para a proteção do litoral e das populações face aos riscos da erosão costeira.

Esta obra foi adjudicada, por cerca de 545 mil euros, à empresa Manuel Maria de Almeida e Silva & CIA, S.A, terá um prazo de 60 dias e será financiada pelo POSEUR (85%) e por capital social da Sociedade (Estado) (15%)

Quanto à Empreitada de Reordenamento e Valorização dos Núcleos Piscatórios Lagunares do Cais da Tijosa e Cais do Torrão (Ovar), tem como objetivo a criação de condições para a valorização e manutenção das atividades económicas de base tradicional ligadas ao setor das pescas, com recurso ao desassoreamento dos canais de acesso aos cais com reforço de cotas das zonas baixas ameaçadas pelas cheias e estabilização das margens recorrendo aos materiais compatíveis, requalificação dos equipamentos e estruturas de apoio e reordenamento e valorização das áreas envolventes aos cais para usufruto público. Estão previstos trabalhos para estabelecimento das frentes-cais, reabilitação da contenção marginal, tratamento / arranjo dos taludes de proteção, execução de percurso pedonal, estrutura para observação de avifauna, estacionamento, mobiliário urbano e plantações.

Esta obra foi adjudicada por cerca de 257 mil euros, será financiada a 100% por capital social da Sociedade (40% pelo Estado e 60% pela CIRA) e terá a duração de 180 dias.