Techdays de Aveiro 2017 inclui conferência comemorativa dos 25 anos do Instituto de Telecomunicações 22 jul 2017, 10:38 Tido como o maior fórum nacional de tecnologia, o Techdays, estará de regresso ao Parque de Exposições de Aveiro de 12 a 14 de Outubro.



Uma organização da Câmara de Aveiro que envolve a Univerisdade de Aveiro, o Instituto de Telecomunicações, a Associação Empresarial INOVARIA, o TICE.PT e o Habitat Sustentável.



A mostra espera congregar o que de melhor se faz nos centros de I&D nacionais, nas empresas do setor e nas instituições públicas



Com o objetivo de dar visibilidade à importância da tecnologia como acelerador da inovação em prol do desenvolvimento económico e da melhoria da qualidade de vida dos Cidadãos,junta empresas, unidades de investigação, empreendedores, criativos e o público em geral no mesmo palco - a cidade de Aveiro - "para debater e experimentar o futuro."



Ao nível das conferências destaque, no dia 12 de outubro, para a conferência comemorativa do 25º aniversário do Instituto de Telecomunicações, no dia 13 de outubro, e para a conferência "Made INAveiro" promovida pela Câmara Municipal de Aveiro e pela Universidade de Aveiro.

