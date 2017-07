Ovar: Comemorações do Dia do Município arrancam com inauguração do Cais do Puchadouro 22 jul 2017, 09:56 A Câmara de Ovar arranca hoje com as comemorações do Dia do Município.



O primeiro ato é a inauguração do Cais do Puchadouro, uma obra no âmbito do Polis da Ria de Aveiro. Num investimento superior a 200 mil euros, "esta intervenção teve por objetivo a criação de condições para a valorização e manutenção das atividades de base tradicional ligadas ao setor das pescas, bem como atividades desportivas e lazer ligados à náutica."



A data ficará assinalada ainda pela consignação da empreitada de reordenamento e valorização do Cais da Tijosa e Cais do Bico do Torrão.



Entretanto, já são conhecidas as distinções a entregar na sessão solene, dia 25 de julho, terça-feira.



A Câmara irá reconhecer o mérito municipal de personalidades e entidades locais.



Orlando Sá e Carlos Borges serão agraciados pela Medalha de Mérito Municipal Ouro. A Medalha de Mérito Municipal Prata ser´´a atribuida Alberto Pinto, ao Hospital de Ovar e Manuel Paciência. Estão reservadas Medalhas de Mérito Municipal Cobre para António Covas, Carlos Granja, José Fangueiro, Manuel Cleto e Rui Paixão. Serão ainda atribuídas de Medalhas de Mérito Municipal Cobre ao Grupo de Teatro Renascer e ao CNE - Agrupamento 313 - Cortegaça pelos seus 25 anos de existência e serviço à comunidade, bem como aos Colaboradores da Câmara Municipal com 20 anos (cobre) e com mais de 36 anos (ouro).



Ainda a 25 de julho será inaugurada a ligação do Sistema de Águas Residuais na Freguesia de Maceda, que vai proporcionar a mais de 3500 habitantes e empresas o acesso aos serviços básicos de saneamento público. A obra representou um investimento de quase dois milhões de euros, contemplando 25,2 km de rede, 1408 ramais e quatro sistemas elevatórios.

