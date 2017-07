Equipas de Aveiro nas séries B e C do Campeonato de Portugal Prio 21 jul 2017, 22:45 A próxima temporada será jogada em cinco séries de 16 equipas, sendo as três primeiras - A, B e C - consideradas “séries mais a Norte”, e as duas últimas - D e E - “séries mais a Sul”.



Nesse sentido, os clubes aveirenses integram as séries B e C, de acordo com a sua localização geográfica. AD Sanjoanense, FC Cesarense e SC Espinho vão disputar a Série B, enquanto Anadia FC, GD da Gafanha e RD Águeda são colocados na Série C (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)