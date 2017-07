´Braço´ da Universidade de Aveiro (UA) para prestar ações de formação profissional lançou mais um curso inédito na região.



Uma centena de horas dirigidas a estudantes, técnicos, dirigentes associativos, profissionais de eventos e animação turística, entre outros candidatos com interesse na área.



O curso surge "dada a ausência de formação especializada de qualidade em marketing aplicado ao desporto", refere a UNAVE que contará com o apoio do Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCA), um politécnico da UA.



O início está agendado para 13 de outubro, estando as inscrições abertas até ao final deste mês.



Segundo a UNAVE, "o curso é de carater deliberadamente prático"e conta com uma equipa de formadores que são "profissionais de competência reconhecida e vasta experiência nas diversas áreas de ação, funções e atividades que uma boa gestão, em toda a sua complexidade, e o sucesso de um evento desportivo exigem."



O curso de marketing desportivo "foi pensado e estruturado por forma a conciliar, de uma forma sustentada, e a consolidar os conhecimentos teóricos do marketing com uma especialização na vertente técnico-prática da construção do fenómeno desportivo e todo o ambiente que o rodeia."



Está em vigor um desconto especial de 31% como campanha de aniversário da UNAVE, que completou o seu 32º aniversário.