O anúncio feito hoje pela Câmara de Aveiro dando conta do lançamento, em setembro, do concurso público do cais de pescadores de São Jacinto motiva críticas do candidato do PS, acusando a maioria PSD-CDS de eleitoralismo com uma das maiores carências da freguesia liderada pelos socialistas.



Segundo Manuel Oliveira de Sousa, trata-se de "uma promessa requentada" que "avilta a confiança e as legítimas expetativas daqueles que dependem da obra e têm esperado com sacrifício um desfecho favorável".



Na declaração enviada à comunicação social, o primeiro da lista "Todos somos Aveiro" lembra que em junho de 2016 os vereadores socialistas pediram, em reunião de Câmara realizada em São Jacinto, "alguma esperança à comunidade piscatória da freguesia, cada vez mais reduzida devido à falta de condições de trabalho." Já tinham passado dois anos do anúncio do início dos trabalhos. "Esteve agendado para 1 de abril de 2014. Era mesmo mentira".



A informação do lançamento em setembro do concurso público é visto como uma tentativa de "fazer render, propositadamente, de véspera, o anúncio certamente a proclamar, sem qualquer pudor político, no palco da campanha eleitoral em São Jacinto", onde a coligação de direita agendou para domingo a apresentação da sua lista.



Falta de financiamento persiste, não afastando dúvidas quanto à execução da empreitada

"A haver razões objectivas e técnicas, apontadas, elas não são novas e, mais uma vez, recorre-se ao costumeiro uso do argumento tecnocrático para justificar o que é conveniente à agenda política, escondendo, ao mesmo tempo, a falta de ação no período que medeia a promessa de novo ancoradouro e a (re)promessa, agora eleitoral, de novo projeto para o mesmo ancoradouro", critica Manuel Oliveira de Sousa, insistindo que "os problemas eram conhecidos desde o início do mandato e a falta de financiamento persiste, não afastando dúvidas quanto à execução da empreitada."



O candidato do PS lamenta que os pescadores de São Jacinto sejam "pretexto de muitos anúncios e nenhuma obra, ficando excluídos das prioridades, por opção assumida e consequente falta de empenho da atual maioria.".



Por isso, a candidatura renova "a esperança" e deixa o "compromisso da futura gestão" colocar "fim ao estatuto" de São Jacinto que é "a única comunidade piscatória da Ria de Aveiro sem porto de abrigo, e a que espera há mais tempo, esquecida que foi pelo poder municipal".



Para o PS, tal "não deixa de ser irónico, tratando-se justamente do presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, o presidente da Câmara de Aveiro, quem tem o processo nas mãos desde outubro de 2013."