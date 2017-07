O Comando-local da Polícia Marítima da Aveiro, em colaboração com o Centro de Reabilitação Animais Marinhos (CRAM), procedeu ontem, à remoção do de dois golfinhos, arrojados no areal da praia de São Jacinto, em Aveiro.



O piquete foi informado da existência dois golfinhos mortos, já em estado de decomposição, no areal de São Jacinto. Chegados ao local, verificou-se tratar-se de dois Golfinhos-comum (Delphinus delphis), fêmeas, com cerca de 1,5 a 2 metros.



Os dois cetáceos foram recolhidos com apoio uma equipa do Centro de Reabilitação Animais Marinhos da Gafanha da Nazaré, que posteriormente efetuou a recolha dos dados biométricos e amostras para futuros estudos histopatológicos.