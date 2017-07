Obras de reforço do cordão dunar entre Ílhavo e Mira recebem ´luz verde´ 21 jul 2017, 16:44 A secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos, faz, este sábado, um périplo pela região de Aveiro no âmbito de obras executadas pelo Programa Polis Litoral Ria de Aveiro. Às 9:00, a governante é aguardada em Ovar para a inauguração dos cais do Puchadouro.



Ruma depois ao parque de feiras de Aveiro onde às 10:30 terá a sessão de assinatura de atos de consignação de três empreitadas na Ria de Aveiro, com um valor total de 3,15 milhões de euros.



Segundo uma nota de imprensa, as intervenções dizem respeitam a obras da terceira fase de reforço do cordão dunar entre Ílhavo e Mira (2,4 milhões de euros), desassoreamento da Barrinha de Mira (500 mil euros) e ao reordenamento e valorização dos núcleos piscatórios de Cais da Tijosa e Cais do Torrão (250 mil euros) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

