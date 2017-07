Fim-de-semana com visitas guiadas ao Mosteiro de Arouca 21 jul 2017, 12:17 O município de Arouca organiza este fim-de-semana visitas para dar a conhecer a história local, especialmente do seu mosteiro.



O evento "Arouca, História de um Mosteiro: Recriação Histórica" pretende levar os visitantes "para dentro da história, numa verdadeira viagem no tempo."



Nestes dois dias, estão disponíveis visitas guiadas aos vários espaços que compõe o monumento nacional, bem como, ao restante património do centro histórico.



As visitas decorrerão em dois horários distintos, com a duração de cerca de 1h30 cada visita, tendo o custo associado de 2,50 euris por pessoa (sábado, 16h00 - 19h00 e domingo, 15h00 - 18h00).

