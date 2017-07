A partir de Junho de 2018, a rede Aveirobus, operada pela Transdev, contará com três viaturas elétricas a circular pelas ruas do município de Aveiro.



Segundo informa a empresa, a aquisição das viaturas será objeto de cofinanciamento comunitário, no âmbito da candidatura apresentada pela Transdev ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR).



Os novos autocarros elétricos que vão servir o concelho de Aveiro terão as dimensões standard (12 metros de comprimento), garantindo a capacidade para transportar mais de 60 passageiros, sendo equipados com um motor elétrico de 700V e potência máxima de 160kW.



"Nos ensaios que se fizeram com um autocarro elétrico na linha entre a estação da CP e a Universidade de Aveiro, a autonomia foi suficiente o que nos permitirá assegurar um serviço em excelentes condições", informa a empresa concessionária.



O investimento previsto para este projeto estima-se em cerca de 1,441 milhões de euros, com a taxa de cofinanciamento a fixar-se nos 51,3% do investimento total.