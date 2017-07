Aberto concurso público para requalificação urbana no centro de Anadia 21 jul 2017, 10:30 A Câmara Municipal de Anadia anunciou hoje o lançamento do concurso público a empreitada para a requalificação urbana de Anadia, complexo habitacional ´Varandas do Parque´.



A obra surge na sequência da aquisição pelo Município de Anadia de um terreno situado na entrada norte da cidade.



O prazo de execução é cinco meses e o valor base de 243.502 euros.



Situado na Avenida das Laranjeiras, o terreno irá ser sujeito a limpeza, tendo já sido retiradas todas as estruturas ali existentes, nomeadamente uns antigos armazéns. O objetivo da autarquia passa pela urbanização futura daquela área da cidade, a fim de valorizar o espaço com base num projeto urbanístico que se encontra já concluído.



Este projeto pressupõe a execução de obras de arranjos exteriores integradas na Requalificação Urbana de Anadia, e está integrado num outro projeto para aquela zona, mais abrangente, que pretende valorizar urbanisticamente a entrada norte da cidade de Anadia, de modo a melhorar a qualidade de vida urbana e criar um fator de atratividade que contribua para a fixação de população no aglomerado urbano existente.



A empreitada consiste na realização das infraestruturas da urbanização, nomeadamente a construção das vias de circulação, passeios, áreas de estacionamento, arborização, equipamento para resíduos sólidos urbanos, infraestruturas elétricas e de telecomunicações, incluindo iluminação pública em led, abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais.

