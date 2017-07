Cais de São Jacinto tem lançamento a concurso previsto para setembro, informa a Câmara de Aveiro 21 jul 2017, 10:01 A Câmara Municipal de Aveiro anuncia hoje que "está a desenvolver o novo projeto do cais dos pescadores para São Jacinto, abandonando o antigo projeto". Uma decisão tomada "por incompatibilidade do dimensionamento das estruturas face às condições existentes no local, uma vez que foi feito sem avaliação geotécnica". De acordo com um comunicado, decorre "uma campanha de sondagens complementares para avaliação da qualidade dos solos com o objetivo de fornecer as informações necessárias para a empresa Consulmar terminar o projeto, seguindo-se o lançamento do respetivo concurso público para a obra durante o mês de setembro." Segundo informa a edilidade, "este novo projeto está a ser elaborado com o pressuposto de utilizar, sempre que possível, os elementos e materiais já adquiridos e que se destinavam ao projeto anterior, minimizando assim o investimento final, estando também a ser desenvolvidas diligências junto do Mar 2020 para cofinanciar este novo investimento no atual quadro de Fundos Comunitários." Com esta nova infraestrutura de apoio à pesca artesanal, "objetiva-se a potenciação da competitividade da zona e a valorização dos produtos da pesca, aumentando a funcionalidade dos serviços oferecidos aos pescadores e melhorando as condições de segurança da realização da atividade." A maioria liderada por Ribau Esteves garante, ainda, que continuao investimento regular distribuído por todo o município, "devidamente planificado e com sustentabilidade financeira, cuidando da boa conservação das infraestruturas existentes, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos." Garante "mais investimento em S. Jacinto, somado à qualificação urbana da Frente Ria (obra executada conjuntamente com o Polis Litoral Ria de Aveiro), à ativação do Centro de Alto Rendimento de Surf e ao novo acesso público ao Molhe Norte (também em projeto e a executar em Parceria com o Exército Português), convidando o Cidadão a usufruir de uma zona do Município de Aveiro com relação privilegiada com a Ria e com o Mar, fomentando o potencial turístico e económico que existe em S. Jacinto." Notícias Relaccionadas 28 mar 2014, 17:23 Cais de abrigo de São Jacinto começa a ser instalado em Abril 25 jun 2016, 16:43 São Jacinto: Cais dos pescadores com novo projeto, estaleiros ainda sem interessados Classifique esta notícia: Sem classificação

