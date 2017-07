Peritos da UNESCO elogiam progressos do Arouca Geopark 20 jul 2017, 16:52 O Arouca Geopark foi reconhecido como um dos melhores exemplos do mundo, refere uma nota de imprensa da Associação Geoparque Arouca.



Dois avaliadores da UNESCO, Nickolas Zouros e Zhao Zhizhong, estiveram em Arouca "com o objetivo de proceder à segunda reavaliação deste território, enquanto membro do Programa Internacional de Geociências e Geoparques".



Segundo a Câmara, após três dias de visita ao território, os especialistas anteciparam alguns dados do relatório a entregar, "tecendo rasgados elogios ao trabalho desenvolvido e à estratégia seguida" pela Associação Geoparque Arouca.



"Estou muito contente por estar aqui, em Arouca, e ver os grandes progressos implementados, especialmente nos últimos quatro anos, desde a última avaliação que fizemos. É um dos melhores exemplos que temos no mundo no que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas nos sítios de relevância geológica num curto espaço de tempo", referiu Nickolas Zouros citado na nota de imprensa.



O trabalho desenvolvido "faz do Arouca Geopark um dos membros mais fortes da Rede de Geoparques", sendo destacadas entre as iniciativas bem conseguidas a construção da escadaria de acesso ao geossítio dos Icnofósseis de Cabanas Longas, integrando-os na oferta turística do território, e os Passadiços do Paiva, elogiado como "um dos melhores exemplos que há na Europa neste género de infraestruturas".



Outro elemento que irá ser destacado no relatório de avaliação, feita de quatro em quatro anos, é a forte ligação às escolas e aos agentes económicos locais, numa rede de trabalho bem articulada e que é garantia de sucesso deste projeto, adianta a Associação Geoparque Arouca.



Os peritos pedem que a estratégia seja continuada, "porque é a melhor maneira dos habitantes tirarem benefício do reconhecimento internacional. Se a estratégia for continuada, no futuro, cada vez mais pessoas vão conhecer Arouca e os seus tesouros naturais e culturais." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)