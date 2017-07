O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro realizou durante a semana uma operação de fiscalização dirigida ao exercício da pesca e apanha lúdica, entre outras atividades na orla marítima, com especial incidência na área de jurisdição do Porto de Aveiro.



O balanço dá conta que foi foi intercetado um indivíduo proveniente da prática da caça submarina, no molhe sul da Praia da Barra. Após pesagens dos espécimes de crustáceos, constatou-se possuir quantitativos que excediam o legalmente estabelecido para o efeito.



Como resultado da ação foi apreendida a quantidade de “Navalheiras” que excedia o limite, as quais foram posteriormente devolvidas naquele local, por se encontrarem ainda com vida e em condições de sobrevivência.



As licenças para prática da pesca lúdica, nas diversas modalidades, apeada, embarcada, pesca submarina e lúdica geral, podem ser obtidas de forma simples, fácil e rápida nas redes de multibanco (ATM), selecionando a duração das mesmas, que podem ser diárias, mensais ou anuais.