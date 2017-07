UA dinamiza plataforma para criar materiais capazes de armazenar e produzir energia via hidrogénio 20 jul 2017, 12:39 Uma parceria de investigação liderada pela Universidade de Aveiro (UA) desenvolveu materiais para armazenar e produzir energia via hidrogénio.



O dispositivo unitário desempenha "de forma reversível as funções de eletrolisador e célula de combustível, armazenando e produzindo energia quando necessário", informa uma nota de imprensa hoje divulgada.



Os investigadores conseguem utilizar "o hidrogénio como vetor energético e resolvendo o problema da intermitência da produção energética por fontes renováveis."



Esse tem sido o objetivo de uma parceria coordenada pelo CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro, laboratório associado da UA, que implica também o estudo de membranas poliméricas, materiais compósitos ou de líquidos iónicos.



O projeto UniRCell espera contribuir para "desenvolver uma nova geração de materiais de elevado desempenho, baixo custo e ambientalmente sustentáveis, incluindo a validação em protótipo de uma célula de combustível reversível unitária (URFC - Unitised Regenerative Fuel Cell)."



Como financiamento até 2019 pelo COMPETE2020 e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, envolve a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, , a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro "numa plataforma para a consolidação da investigação e desenvolvimento das tecnologias do hidrogénio em Portugal."



O projeto tem subjacente a ideia de que o hidrogénio obtido por eletrólise da água recorrendo à eletricidade produzida a partir de fontes renováveis – energia eólica ou fotovoltaica, por exemplo -, pode ser armazenado e, quando necessário, convertido novamente em eletricidade numa célula de combustível. Assim, o hidrogénio passa a ser o vetor de um paradigma energético novo.



Segundo a UA, o amadurecimento das tecnologias de células de combustível simplificando os sistemas auxiliares de gestão térmica e hídrica do dispositivo, assim como a descoberta de novos eletrólitos e de catalisadores sem platina, é fundamental para a integração da pilha de combustível e do eletrolisador num só sistema combinado de célula de combustível/eletrolisador. O custo, peso e volume de um sistema combinado são inferiores ao que resulta da combinação de unidades separadas de célula de combustível e eletrolisador, mas os materiais e as especificações das funções críticas do dispositivo são também muito mais exigentes.

