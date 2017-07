Cartão Sénior dá benefícios e mais qualidade de vida 20 jul 2017, 11:43 Um estarrejense com mais de 60 anos pode ter descontos em mais de 6 dezenas de estabelecimentos comerciais do concelho, benefícios em equipamentos e serviços municipais e comparticipações em medicação. O Cartão Sénior é disponibilizado pela Câmara Municipal de Estarreja e dá acesso a um conjunto diversificado de benefícios.



A Câmara Municipal de Estarreja promoveu na última terça-feira, 18 de julho, no Cine-Teatro de Estarreja, a sessão de entrega do Cartão Sénior Municipal aos seus beneficiários. O número de inscritos ultrapassa os 1400 mas a autarquia quer que mais Munícipes se inscrevam.



Para além dos benefícios nas entradas do Complexo de Desporto e Lazer e Piscina de Avanca, nas sessões de cinema e espetáculos do Cine-Teatro Municipal ou acesso preferencial a programas municipais como o Casa Melhor, este cartão para estarrejenses maiores de 60 anos reserva um conjunto de descontos em casas comerciais das várias freguesias do concelho e em áreas distintas: farmácias, fisioterapia, hotel, cafés, restaurantes, padaria, talho, vestuário, calçado, eletrodomésticos, cabeleireiro e cosmética, agência de viagens, serviços de mecânica, seguros, móveis e decoração.



Até agora aderiram ao Cartão Sénior 61 casas comerciais, pretendendo-se continuar a angariar mais parceiros, conforme adiantou o Vereador da Ação Social, João Alegria.



O objetivo principal é a promoção da participação ativa da população sénior nas atividades culturais, desportivas e recreativas do concelho, contribuindo para atenuar as situações de solidão.



O Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Diamantino Sabina, realça essa dimensão social da medida. Trata-se de um “estímulo para que nesta fase da sua vida, as pessoas saiam de casa, se divirtam a preços mais convidativos e usem o comércio local para as suas compras a preços mais reduzidos”. E reforça que “não há razões para ficar em casa! É preciso usar e abusar do que propomos aos Munícipes”. O autarca lembra ainda que à luz do regulamento que sofreu alterações em 2014, alterou-se a idade de acesso ao Cartão Sénior, “para que mais pessoas possam usufruir destas vantagens que o Cartão Sénior traz”.



Para além dos Benefícios Gerais, a vertente de Benefícios Específicos proporciona apoios financeiros ao nível da saúde e serviços, beneficiando os seniores com menores rendimentos. Contempla a comparticipação de 25% das despesas de medicação não comparticipadas pelo SNS e do valor da aquisição de fraldas e produtos de higiene, em situações de dependência e acamados. Atualmente, são apoiados em média 50 beneficiários nas suas despesas frequentes em produtos de saúde. Desde 2006 até ao momento a Câmara Municipal já comparticipou em despesas de saúde mais de 31 mil€.



Destinado aos Munícipes a partir dos 60 anos de idade, o Cartão Sénior permite o acesso a um conjunto de benefícios e vantagens e estabelece apoios, de forma a contribuir para a dignificação e melhoria da qualidade de vida desta população.

