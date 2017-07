Autárquicas 2017: Ribau "pede cuidado com salvadores da pátria" em Cacia 20 jul 2017, 10:17 Ribau Esteves foi ontem à noite a Cacia dar força à candidatura da coligação de direita à Junta local, onde Casimiro Calafate passará o testemunho por atingir o limite de mandatos, dramatizando os riscos de uma eventual mudança partidária. O candidato à Câmara focou-se na freguesia. "Há muita malta que aparece aí do nada. Peço atenção: cuidado com aqueles que vos aparecem de quatro em quatro anos, que não são servem uma associação, uma paróquia, o interesse público no dia a dia, e aparecem para salvar a pátria; os autarcas que interessam vivem com os cidadãos, pelas suas causas e trabalham todos os dias", afirmou. O cabeça de lista do PSD-CDS-PPM referiu-se a investimentos privados que marcam o mandato (Renault, Bosch, Navigator) e apresentou obra feita, como a rotunda da Junqueira e extensão de saúde. Mas também a caminho do fim, como acontece com a variante de Cacia. Ou outras, "ações históricas", que ainda não se vêem, por estarem a ser desenvolvidas no papel, referindo-se aos estudos e projetos para a ponte açude e o sistema de defesa dos campos. Ribau Esteves aproveitou para deixar o convite à presença, domingo, na entrega do subsídio que permitirá colocar o tapete sintetico no campo do Estrela Azul, "o clube mais bonito do mundo" "Menino do coro" cresceu nas associações e agora quer ser presidente da Junta O candidato à Junta, Nelson Santos, lembrou o seu percurso, de "menino do coro, passando pelo grupo de jovens e movimento associativo", presidindo atualmente ao Cenap. "A ser eleito, meu clube é Cacia. Outros não sabem onde ficam as sedes e agora aparecem a frequentar as festas, eu sempre estive aqui", afirmou, colocando, entre os seus compromissos "redobrar" o apoio às associações. Mas também não deixou de lembrar a luta contra os pórticos da A25 que desviam trânsito para Cacia. "Temos de acabar com essa maldição", disse. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

