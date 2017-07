"Nos mares da memória - estórias de uma Faina Maior" venceu o troféu ´Kodiak´, que é atribuído pelo Alaska International Film Awards, na categoria de documentários.



O filme da dupla ilhavense Rui Bela (realizador) e Senos da Fonseca (guião) somou, assim, o seu segundo prémio em competições internacionais a que foi submetido a apreciação de júri.



Desta vez, num festival internacional realizado este mês no Alaska, entre várias centenas de filmes a representar de cerca de 24 países.



Depois do prémio obtido em Espanha no "Barcelona Planet International Film Festival", em fevereiro, a obra que tem como pano de fundo a pesca do bacalhau está nomeada até agora para mais nove festivais da especialidade, de vários países europeus, incluindo Portugal, e do continente Americano.



Segundo um comunicado, após a estreia no Museu Marítimo de Ílhavo, em dezembro de 2015, o filme tem sido exibido em localidades ao longo de todo o litoral português e ainda em diversos países, tendo sido visto por "milhares de apaixonados por esta temática."



Com a seleção para os festivais internacionais, os autores esperam que o documentário chegue "a outros públicos muito diferenciados."



Além de contar com colaboração de alguns dos últimos heróis da pesca do bacalhau, sistematiza informação escrita e imagens, convertendo as ´estórias´ relatadas "num autêntico documento audiovisual realçando todo o litoral português, nomeadamente, Aveiro, Viana do Castelo, Figueira da Foz, Nazaré, Ílhavo, Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Esposende, Vila Nova de Gaia, Porto, Lisboa, Fuzeta, Açores, Caminha e o "Navio Hospital Gil Eannes."