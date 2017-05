Águeda: Despiste de viatura para rio, em Belazaima, causou um morto 21 mai 2017, 00:26 Uma viatura despistou-se numa ponte em Belazaima do Chão, zona serrana de Águeda, e caiu ao rio, provocando um morto.



Segundo a primeira informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, os meios de socorro enviados para o local deram conta da existência um ferido grave. No entanto, fonte do comando de Aveiro da GNR veio confirmar cerca da 1:00 que tinha sido retirado da viatura submersa um cadáver do sexo masculino e as buscas prosseguiam, desconhecendo-se a existência de mais vítimas. O alerta foi dado pelas 23:20. De acordo com o portal de ocorrências da Autoridade Nacional de Proteção Civil, encontravam-se mobilizados no teatro de operações 18 efetivos e cinco viaturas. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

