A lista única candidata aos orgãos sociais do Beira-Mar, liderada por Hugo Coelho, foi eleita esta tarde com 167 votos (c/áudio). Segundo dados divulgados pela mesa da Assembleia Geral, votaram 181 sócios, tida como a eleição mais concorrida desde que existe memória em contexto de apenas uma candidatura. Registaram-se 13 brancos e um nulo. O Beira-Mar tem cerca de 1000 sócios com cotas em dia. A tomada de posse está agendada para a próxima quinta-feira à noite no auditório do Museu de Santa Joana. "Trabalhar ao dobro da velocidade" "Foi excelente, muito bom. A maior votação em lista única ainda por cima com menos sócios em relação ao anterior escrutínio nestas condições", começou por comentar Hugo Coelho, adiantando que "a equipa tem sentido apoio" dos sócios desde que entrou em cena."As pessoas reveem-se no projeto, o que dá motivos para trabalhar ao dobro da velocidade". Hugo Coelho lembra que os últimos "três anos foram terríveis". Apesar das adversidades, muito foi feito. "Perdemos uma equipa profissional, perdemos um pavilhão, não temos campos de treino. Mas aprovámos o PER e subimos de divisão, demonstra o bom trabalho e tenacidade do clube", sublinhou [ouvir entrevista na galerias relacionadas]. Discurso direto



"Com tantos anos do clube que tenho, posso afirmar que foi a lista mais votada enquanto lista única. Dá força associativa à direção, mas também enormes responsabilidades. Agora terá de fazer jus à confiança depositada pelos votantes beiramarenses" - Cabral Monteiro, presidente cessante da Assembleia geral. (em atualização)