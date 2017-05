Basquetebol/ Liga: Benfica vence Oliveirense no arranque das meias finais (97-91) 20 mai 2017, 17:56 No Pavilhão Fidelidade, Sport Lisboa e Benfica e UD Oliveirense Basquetebol protagonizaram um jogo intenso e apenas resolvido no prolongamento, com as "águias" a entrarem a vencer nas meias-finais do playoff da Liga Placard.



Do lado benfiquista realce para as atuações de Carlos Morais (24 pontos, 8 ressaltos e 5 assistências), João Soares (24 pontos e 4 ressaltos), Raven Barber (15 pontos e 9 ressaltos) e Derek Raivio (10 pontos e 5 assistências), ao passo que na formação de Oliveira de Azeméis assumiram o papel principal James Ellisor (22 pontos, 5 ressaltos e 3 assistências), Carlos Morris (18 pontos), Rui Coelho (12 pontos e 3 assistências), Justin Reynolds (11 pontos, 13 ressaltos e 3 assistências) e José Barbosa (10 pontos e 6 assistências).



Este domingo, SL Benfica e UD Oliveirense voltarão a encontra-se na Luz, num encontro agendado para as 16:00.

