Albergaria-a-Velha lança campanha de solidariedade com Guiné Bissau 20 mai 2017, 17:51 A Câmara Municipal Albergaria-a-Velha vai lançar uma campanha de solidariedade com Mansabá, uma região administrativa do norte da Guiné Bissau, com uma população superior a 40 mil habitantes. O Município vai recolher e aceitar doações, entre os dias 22 de maio e 19 de junho, de livros do 1.º Ciclo, mesmo anteriores ao novo Acordo Ortográfico, todo o tipo de material escolar e também material didático desportivo.



Os locais onde podem ser deixadas as doações são o edifício da Câmara Municipal, a Casa Municipal da Juventude, a Piscina Municipal de Albergaria-a-Velha, a Piscina Municipal da Branca, a Piscina Municipal de S. João de Loure e a Biblioteca Municipal. Podem ser doados cadernos, pastas, mochilas, lápis, lápis de cor, borrachas, marcadores, afiadeiras, etc. Entre o material didático desportivo, a Autarquia aceita bolas, cordas, fatos de treino, entre outros artigos.



A campanha de solidariedade surge no âmbito da geminação com a região de Mansabá, que foi aprovado pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no início do ano, depois da visita a Albergaria de Mamadú Djabi Júnior, deputado do Parlamento Guineense, em 2016. O pedido de geminação foi

entregue a António Loureiro em nome de Silvestre Darame, Administrador do Sector de Mansabá, uma divisão administrativa que pertence à Província de Oio, a 90 quilómetros de Bissau. Com uma área superior a 1963 quilómetros quadrados, abrange 43 465 habitantes, dispostos em 133 tabancas ou aldeias. É uma zona fértil, que se dedica à produção de arroz, milho bacil, milho cavalo e feijão, e diversas frutas como mangas, cajus, laranjas, limão de terra, entre outras.



No âmbito da geminação, as duas entidades comprometem-se a desenvolver um programa de intercâmbio cultural, social, desportivo, educativo, empresarial, informativo e turístico, para difusão da cultura dos dois povos e cooperação em programas de desenvolvimento. O Município de Albergaria-a-Velha lança a campanha de solidariedade, num primeiro gesto onde procura colmatar algumas das carências que caracterizam Mansabá, sensibilizando também os Albergarienses para uma outra realidade.

