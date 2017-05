Murtosa: Dia Municipal do Bombeiro com quartel de portas abertas à população 20 mai 2017, 17:04 A Murtosa assinala, pelo terceiro ano consecutivo, as comemorações do Dia Municipal do Bombeiro para "enaltecer" o papel desempenhado pelos soldados da paz em prol da comunidade.



O programa iniciar-se-á pelas 9:00, no quartel dos Bombeiros Voluntários da Murtosa, com a formatura geral, seguindo-se uma sessão evocativa.



A corporação marcou para uma hora depois a apresentação/demonstração de equipamentos de socorro. Paralelamente, decorrerá uma sessão formativa motivacional, dirigida aos jovens da escola de infantes e cadetes da corporação.



Depois do almoço convívio, o quartel estará de portas abertas com visitas acompanhadas "aproximando, desta forma, ainda mais, os cidadãos da sua corporação". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

