O PSD e CDS-PP vão apresentar listas comuns nas próximas eleições autárquicas no concelho de Arouca, estando a cerimónia de assinatura do acordo de coligação marcada para 3 de Junho.



A aliança partidária abrangerá a lista à Câmara, Assembleia Municipal e a todas as freguesias do município.



Segundo o líder concelhio do PSD, Rui Vilar, este é “um passo decisivo para a construção de uma verdadeira alternativa para o concelho”, cujo projecto político ambiciona “envolver toda a população, sem preconceitos”.



Já para o presidente da estrutura concelhia de Arouca do CDS/PP, Pedro Vieira, o acordo de coligação aponta “as prioridades das políticas a estabelecer, dando relevo ao facto de que os interesses deste laborioso concelho estão muito acima de qualquer interesse partidário”.



Esta convergência de estratégia de ambos os partidos representa para Fernando Mendes, o cabeça-de-lista à Cãmara, “um sinal claro” de que Arouca necessita de “uma mudança, de um refrescar de protagonistas, acima de tudo precisamos de políticos mais próximos das pessoas e com pulso”, a partir do próximo dia 1 de Outubro.