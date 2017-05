Dia Europeu do Mar comemorado na Universidade de Aveiro 20 mai 2017, 11:43 O Dia Europeu do Mar comemora-se no dia 20 de maio e a Universidade de Aveiro (UA) está a organizar um conjunto de eventos, com objetivo de destacar as competências científicas existentes na UA, bem como o potencial da região, nomeadamente no que respeita à temática das Energias Renováveis Oceânicas. O programa inclui, entre outras iniciativas, “Laboratórios de Mar”, uma Mesa Redonda sobre Energias Renováveis Oceânicas, as Jornadas do Mar e da Atmosfera e a participação da UA no certame Business2Sea. (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

