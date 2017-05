Candidato da CDU à Câmara de Aveiro pede debate sobre a ampliação do hospital 20 mai 2017, 11:29 "O concelho de Aveiro exemplifica de forma cabal as consequências das políticas de direita ao nível da saúde, com uma rede de estabelecimentos privados que cresce em função da degradação do Serviço Nacional de Saúde, seja ao nível hospitalar, seja ao nível dos cuidados primários", alerta a candidatura da CDU à Câmara local. Em Aveiro, existem quase 12 mil utentes sem médico de família, lembra a coligação PCP -PEV. "A criação das unidades de saúde familiar, com a sua lógica de contratualização de serviços e incentivos à produtividade, não responde aos problemas da população, criando inclusivamente alguma confusão com respostas e horários diferenciadas de unidade para unidade", refere um comunicado. Já quanto ao hospital de Aveiro, "pese embora algumas melhorias ao nível do serviço de urgências ou da contratação de mais pessoal ao nível dos enfermeiros e auxiliares, persiste uma grande incerteza quanto ao seu futuro". Miguel Viegas, cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Aveiro, esteve reunido com a Associação dos Utentes de Serviços de Saúde de Aveiro a trocar informações sobre a evolução do setor e as necessidades atuais. Por último, a coligação "apela desde já para a necessidade de um debate público sobre o centro hospitalar, envolvendo a população de Aveiro. Não é aceitável que a discussão sobre a ampliação do hospital nos terrenos do estádio Mário Duarte se faça à porta fechada sem qualquer discussão pública" Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

