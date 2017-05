Estarreja: Ensino de música com inscrições abertas 20 mai 2017, 00:22 O polo de Conservatório de Música de Aveiro em Estarreja tem inscrições abertas até 26 de maio.



O ensino de música em regime articulado arranca no 1º ano e no 5º ano de escolaridade no Ciclo Criativo (antiga Escola Padre Donaciano).



Os alunos que se matriculem no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico no ano letivo de 2017/18 poderão frequentar o curso de iniciação. Poderão ser admitidos no curso básico de música em regime articulado os alunos que ingressem no 5º ano de escolaridade.



Um projeto de Ensino Artístico Especializado que resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal de Estarreja, a Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Aveiro, e o Agrupamento de Escolas de Estarreja.

