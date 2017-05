“Radiolandia – Museu do Rádio” instalado na antiga primária de Bustos, Oliveira do Bairro 20 mai 2017, 00:05 A antiga escola primária da vila de Bustos acolhe o depósito do espólio de rádios de Manuel Silva, no âmbito de um protocolo celebrado entre esta autarquia e a família do colecionador.



O espaço municipal acolhe a “Radiolandia – Museu do Rádio”, o único com estas características em Portugal.



Mário João Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, definiu o futuro equipamento como “um museu vivo, que será o mais interativo possível”.



A antiga escola primária vai albergar e musealizar um rico e vasto conjunto patrimonial, que tem como base uma coleção privada que reúne alguns dos rádios mais raros e importantes do século XX, num vasto acervo com reconhecimento internacional.



A coleção a ser incorporada no novo espaço museológico é constituída por cerca de 1.200 rádios, ficando meia centena em exposição e os restantes em espaços de reservas, que poderão ser visitáveis. O edifício onde está localizado o museu, na vila de Bustos, aproveita parte das instalações da antiga Escola Primária, a que se juntam dois novos volumes construídos de raiz.



A denominação Radiolândia, presente na designação do novo equipamento, era precisamente o nome da antiga loja de comércio de rádios, propriedade de Manuel Silva, perpetuando assim a memória de um local que faz parte da história do concelho de Oliveira do Bairro, que tanto contribuiu para o desenvolvimento da vila de Bustos e que, nos dias de hoje, volta a ganhar vida. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

