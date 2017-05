5 mil euros para 22 projetos do Orçamento Participativo Escolar de Oliveira de Azeméis 19 mai 2017, 23:20 O projeto de requalificação do bar da escola básica de Loureiro, com 658 votos, foi o mais votado no I Orçamento Participativo de Oliveira de Azeméis. Os 22 projetos admitidos e apresentados pelos cinco agrupamentos de escolas estiveram a votação online tendo-se registado 3147 participações. O presidente da autarquia, Isidro Figueiredo, mostrou-se "satisfeito pela adesão da comunidade educativa" na primeira edição.



Todos os projetos vencedores, anunciados no final da assembleia “Políticos de Palmo e Meio”, vão dispor de um orçamento a rondar os cinco mil euros e têm prazo de execução de um ano. Além do agrupamento de Loureiro, cujo projeto na vertente empreendedorismo e inovação permitirá remodelar o bufete dos alunos criando um espaço que permita a estes levar alimentos alternativos à oferta escolar, saíram vencedores mais quatro projetos, um em cada dos agrupamentos.



O projeto “Ambientes Educativos Inovadores”, uma das quatro ideias apresentadas pelo agrupamento Ferreira de Castro na vertente tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), recebeu 547 votos, mais 272 votos do que o projeto “O audiovisual ao serviço da educação” do agrupamento de escolas Dr. Ferreira da Silva.



Com o projeto das TIC, o objetivo do agrupamento Ferreira de Castro é que todos os alunos das turmas do 1º ciclo possam dispor de equipamentos informáticos em simultâneo e em sistema de rotatividade.



Também na área das tecnologias, o projeto vencedor do agrupamento Dr. Ferreira da Silva propõe-se equipar as salas de aulas com projetores portáteis bem como a aquisição de um ecrã de parede no espaço polivalente da escola.



As instalações sanitárias masculinas da EB/JI Fonte Joana vão ser beneficiadas depois do projeto para a sua remodelação, na área do ambiente e sustentabilidade, ter conquistado 269 votos na votação que decorreu na primeira quinzena do mês de maio.



No âmbito do projeto será feita a substituição das infraestruturas hidráulicas, das louças sanitárias e acessórios, das divisórias das cabines assim como dos materiais de revestimento das paredes e do pavimento.



No agrupamento de Fajões, das seis propostas apresentadas, saiu vencedor o projeto da cobertura exterior da zona entre a cantina e o jardim-de-infância da EB1 e jardim-de-infância de Azagães, na freguesia de Carregosa, permitindo às crianças a prática da educação física quando as condições atmosféricas não o permitam fazer no exterior da escola.





