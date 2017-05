Automobilia: Veículos antigos são investimento de futuro 19 mai 2017, 22:51 Aveiro é durante o fim-de-semana capital ibérica do colecionismo de automóveis e motociclos antigos numa exposição e feira que comemora 25 anos (c/áudio).

A conservação e restauro de automóveis ou motociclos antigos, para muitos, mais do que um hobby, é um investimento, e se for bem feito, o retorno supera facilmente as poupanças tradicionais.



"Arranja a mota ou carro e faz uma belíssima figura. Promove o coleccionismo, a preservação da peça, que vê o seu valor evoluindo ao longo do tempo. Rende muito mais que o dinheiro no banco ou em aplicações que, infelizmente, têm os perigos que conhecemos", contou Miguel Serrano, presidente do Clube Aveirense de Automóveis Antigos, a falar durante a Automobilia, no recinto municipal de feiras.



A maior mostra de coleccionismo do país apresenta um programa especial para assinalar 25 anos. Como prenda, o Museu Ferroviário Nacional coloca no recinto de exposições uma locomotiva a vapor. Mas existem outros motivos de interesse. "Temos uma alargada exposição se scooters, para comemorar os 70 anos da Lambretta. Temos uma outra mostra, não muito numerosa, mas muito rica e interessante de automóveis e motos das primeiras duas décadas do século XX", adiantou o presidente do CAAA.



A Automobilia reforça também o estatuto de principal mercado de vendas do sector na Pensínsula Ibérica. Se o início os participantes eram quase todos curiosos e entusiastas, entretanto foram criando as suas próprias empresas, algumas delas com atividade já relevante.



Muitos dos 350 expositores presentes são estrangeiros, Alemães, holandeses, franceses ou espanhós, como António, que veio de Alicante, atraido pela perspetiva de bons negócios. "Temos a possibilidade de encontrar muitos potenciais clientes, Aveiro é uma feira importante, de cariz internacional", referiu o vendedor de peças para automóveis antigos.



Depois de alguma estagnação devido à crise, o mercado português está a animar. A mostra de veículos antigos patente em Aveiro tem muitas raridades, mesmo a nível mundial, e não faltam oportunidades de negócio, o que vai atrair milhares de pessoas de todo o País e estrangeiro.



Com apoio de outros clubes de automóveis antigos, a Automobilia mantém-se na primeira linha do coleccionismo dos meios de transportes rodoviários e não só. Discurso direto



"Surgimos há 30 anos, mas só depois fundámos o clube. Continua em forte expansão. A feira de trocas começou no antigo pavilhão octogonal" - Fernando Videira, fundador [ouvir nas galerias relacionadas]. Notícias Relaccionadas 18 mai 2017, 19:47 Automóveis antigos de todo o País participam sábado no Ria Classics

