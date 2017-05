Eleições no Beira-Mar: Sócios convocados para votar em força na lista única 19 mai 2017, 16:03 As eleições para os órgãos sociais do Sport Clube Beira-Mar decorrem este sábadoma partir das 11:00 e até às 19:00, no auditório do edifício da antiga Junta de Freguesia da Vera Cruz, no Largo Maia de Magalhães. A comissão administrativa cessante, liderada por António Cruz, apela ao voto. "Mesmo existindo apenas uma lista candidata, liderada pelo nosso associado Hugo Coelho, tal facto não faz com que o ato não seja, à mesma, solene e que não deva ser participado, aproveitando os sócios para dar um sinal de vitalidade e de orgulho por pertencer à massa crítica do Sport Clube Beira-Mar", refere uma nota de imprensa hoje divulgada. "Num ano em que foram dados passos importantes para a recuperação e sustentabilidade do clube, é fundamental que os associados marquem presença, sejam participativos, tenham opinião e apoiem todos os intervenientes que, neste ato eleitoral, estão disponíveis para continuar a elevar o nome do Sport Clube Beira-Mar!E isso faz-se, também, votando", lê-se ainda. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

