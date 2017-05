Albergaria-a-Velha recebe este sábado a 3ª Mostra de Empreendedorismo Júnior que ficará exposta na Alameda 5 de Outubro.



Um espaço de educação informal, onde os estudantes têm a oportunidade de exibir à comunidade os projetos que estiveram a desenvolver ao longo do ano letivo.



Integrada no Programa Municipal “Empreendedorismo nas Escolas”, a Mostra de Empreendedorismo Júnior exibe s projetos dos alunos das escolas locais.



Novos produtos, serviços e jogos desenvolvidos por cerca de 600 alunos dos Agrupamentos de Escolas e Albergaria-a-Velha, Branca e Colégio de Albergaria.



As crianças do 1º ao 4º ano estiveram a resolver diversos desafios ao longo do ano letivo, relacionados com atitudes empreendedoras e criaram um jogo pedagógico sobre a temática.



Em março, receberam o “Kit do Empreendedor”, um estímulo para continuarem a desenvolver o espírito criativo e de iniciativa. O kit contém um livro de atividades do Gaspar, que é a mascote oficial do projeto, e diversos utensílios. O livro contém desafios específicos sobre o Concelho, que dão a conhecer símbolos, freguesias e as especificidades do território.



Por seu turno, os alunos do 2º e 3º Ciclo desenvolveram um negócio, com a criação de produtos, que vão ser conhecidos no sábado.



O programa “Empreendedorismo nas Escolas” decorre há três anos consecutivo para fomentar nos alunos o espírito de iniciativa, impulsionando atitudes proativas em relação aos desafios que vão encontrar ao longo da vida.