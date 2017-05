Museu Municipal de Sever do Vouga com três mil visitantes (Beira Vouga) 19 mai 2017, 10:11 O Museu Municipal de Sever do Vouga assinalou o primeiro aniversário com cerca de três mil visitantes, refere o jornal Beira Vouga. O espaço apesentou quatro exposições temporárias, com destaque para “Maneiras de Sever” em parceria com a Fundação Mão Amiga de Edite Costa Matos e “Lendas de Sever para Se Ver” em conjunto com o Agrupamento de Escolas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

