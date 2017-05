PSD concluiu que não existem milagres nas contas municipais em Águeda (Soberania do Povo) 19 mai 2017, 09:29 Hilário Santos frisou que a edilidade teve “um resultado negativo de 2,7 milhões de euros”, em 2016. No entanto, o deputado do PSD alertou para as conclusões do Revisor Oficial de Contas, que no seu relatório se referiu à existência de “mais 2,2 milhões de euros de resultados negativos para resultados transitados, o que dava um resultado negativo de 4,9 milhões de euros” no ano passado (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

