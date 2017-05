Automóveis antigos de todo o País participam sábado no Ria Classics 18 mai 2017, 19:47 Automóveis tão antigos como os Ford A, dos anos 30, ou modelos da Porsche ou da Ferrari, dos anos 70 e 80, estão confirmados no Ria Classics,

Rali de Automóveis Antigos, no próximo sábado.



Com partida e chegada a Aveiro, conta com participantes vindos de todo o país e ainda uma equipa espanhola.



Os carros vão circular pelas estradas que circundam a Ria, de Aveiro até Ovar e regressam à Veneza de Portugal.



O Ria Classics é promovido pela Vintage Celebration, com direcção desportiva do Classic Clube de Portugal. Arranca às 10:00 de sábado, junto ao Centro de Congresso de Aveiro. À hora de almoço, os automóveis ficam em exposição frente ao edifício da Câmara Municipal de Ovar.



A prova termina, ao final da tarde, no recinto de Feiras e Exposições de Aveiro, onde decorre a 25ª edição da Automobilia.

