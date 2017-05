Tecnológica aveirense Ubiwhere chamada para Organização Europeia de Normalização do sector das telecomunicações 18 mai 2017, 18:22 A Ubiwhere, com sede em Aveiro, anunciou hoje que passou a integrar o Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI), sendo uma das quatro entidades portuguesas representadas.



Com cerca de 800 membros em todo o mundo, o ETSI é uma organização que define as normas europeias no setor das telecomunicações, incluindo atividades de normalização para as Tecnologias da Informação e das Comunicações (TIC), bem como para os setores da televisão e da radiodifusão sonora, explica a tecnológica aveirense.



Com representantes de cerca de 70 países, inetgram o ETSI empresas de referência na área, tais como operadores de rede e prestadores de serviços, entre outras pequenas empresas, universidades e também organizações de Investigação & Desenvolvimento (I&D), cooperando para definir padrões tecnológicos nos quais o setor se baseia.



Sediado em Sophia Antipolis, França, o ETSI está em funcionamento desde 1988, sendo reconhecido pela União Europeia como uma Organização Europeia de Normalização.



A Ubiwhere junta-se à PT Portugal, à ANACOM e à Apple Portugal como ´full member´.



A adesão ao ETSI é assumida pela empresa como "um passo significativo" já que pode agora "contribuir para a indústria com os seus resultados de I&D, no formato de especificação", pelo que irá "incentivar a partilha de know-how e perspetivas com grandes empresas na área de telecomunicações, abrindo novos canais de comunicação e oportunidades de negócio".



Fundada em 2007, a Ubiwhere está focada em soluções baseadas em software nas áreas de Smart Cities, Telecomunicações e Internet do Futuro.



