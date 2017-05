O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro dá conta da apreensão de cerca de 15 kg de longueirão apanhado por mergulhador.



"O apanhador, equipado com fato de mergulho, ao aperceber-se da embarcação da Polícia Marítima, colocou-se em fuga, abandonando as capturas dissimuladas na água, assim como um redenho, uma máscara com “snorkel” e vários recipientes de sal, utilizado para a captura daquele espécime", informa um comunicado.



Todo o longueirão apreendido foi devolvido ao seu habitat natural.



A Capitainia do Porto de Aveiro lembra que aapanha encontra-se interdita, tal como a de outras espécies, devido à presença de toxinas.



A ocorrência hoje divulgada remonta a 16 de maio, durante uma ação de vigilância e fiscalização das águas não marítimas da laguna da Ria de Aveiro.



Os agentes da Polícia Marítima estiveram atentos especialmente para a apanha ilegal de moluscos bivalves com recurso a métodos proibidos no canal de Mira.