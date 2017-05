O Tribunal da Feira condenou a três anos de cadeia, efetiva,um homem que estava acusado de crime de fraude fiscal qualificada.

Segundo uma nota de imprensa da Procuradoria Distrital do Porto, esta decisão foi tomada ne sequência do acórdão do Tribunal da Relação do Porto, datado de 7 de Julho de 2016, que ordenou o reenvio dos autos à primeira instância, ao mesmo tempo que confirmou as condenações dos demais arguidos.

O Ministério Público na acusação tinha considerado indiciado este arguido, gerente de uma empresa ligada à indústria corticeira, com o acordo de outros indivíduos, igualmente arguidos, com ligações à mesma indústria, emitiu dezenas de facturas sem que as mesmas correspondessem a transações ou prestações de serviços reais, a fim de estes as utilizarem na contabilidade das respetivas empresas, deduzindo indevidamente o montante de IVA.

O valor global de IVA deduzido indevidamente foi superior a 163.000 euros.